НБУ расширяет перечень бенчмарк-облигаций, которые банки будут включать в покрытие доли обязательных резервов

Список бенчмарк-ОВГЗ расширяется уже в августе.

В понедельник, 31 июля, Национальный банк Украины сообщил, что расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ). Об сказано на официальном сайте НБУ.

Так, с 11 августа 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228043, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 25 июля 2023 года.

По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит и дальше избегать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.