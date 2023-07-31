Британия ввела санкции против российских судей и прокуроров

В список санкций против рф добавили шесть новых лиц.

Британия сообщила, что ввела новые санкции против граждан россиян, которые связаны с делом режима рф против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Список опубликовали на официальном сайте МИД Британии.

Ограничения были введены против таких лиц:

прокурор Борис Локтионов;

прокурор Анна Потичко;

судья Виталий Белицкий;

судья Екатерина Дорохина;

судья Наталья Дударь;

судебный эксперт Даниил Михеев.

После внесения их в черный список, им будет запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.

В МИД Британии добавили, что указанные выше россияне причастны к делам против оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Таким образом они препятствовали распространению точной информации о войне в Украине.

Также своими действиями они поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет.

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