Британия ввела санкции против российских судей и прокуроров

Британия сообщила, что ввела новые санкции против граждан россиян, которые связаны с делом режима рф против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Список опубликовали на официальном сайте МИД Британии.
Ограничения были введены против таких лиц:
прокурор Борис Локтионов;
прокурор Анна Потичко;
судья Виталий Белицкий;
судья Екатерина Дорохина;
судья Наталья Дударь;
судебный эксперт Даниил Михеев.
После внесения их в черный список, им будет запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.
В МИД Британии добавили, что указанные выше россияне причастны к делам против оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Таким образом они препятствовали распространению точной информации о войне в Украине.
Также своими действиями они поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет.
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