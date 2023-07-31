Потопим весь флот Путина, если он подойдет к украинским портам – Зеленский

Силы обороны Украины не дадут кораблям страны-агрессора подойти к украинским портам.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Путин терроризирует прибрежные города Украины ракетными ударами. Об этом он рассказал в интервью бразильскому порталу Globo.

По словам Главы государства, Путин выбрал тактику ракетного террора, поскольку боится направлять свои корабли к украинским портам.

«Адекватно ли, что человек стреляет по портам? То есть, он не может оккупировать эти порты - невозможно. У него нет возможности, мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко и он это прекрасно знает. Поэтому он стреляет по Одессе, по портам, по историческому центру. Это террористический акт, чтобы терроризировать население, в надежде, что оно сдастся, сломается, не выдержит», – сказал Президент.

Он также отметил, что в данный момент Путин – единственный человек, который намерен угрожать продовольственной безопасности мира.

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