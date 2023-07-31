В Германии полиция сделала для преступников «барби-камеру»

В отделении полиции в Саксонии решили по-новому подойти к оформлению камер.

Фото: Bild

В немецком городе Цвиккау одну из камер в отделении полиции полностью перекрасили в розовый цвет, которую уже прозвали «барби-камерой», передает Bild.

Считается, что это снизит уровень агрессии у нарушителей закона и окажет на них «кратковременное деэскалирующее воздействие».

При этом в Минюсте федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщили, что вводили розовые камеры в 2011-2013 гг., но это не дало результата.

«Розовая тюремная камера ненадолго вызывает изумление, которое очень быстро проходит, а затем воспринимается как раздражающая принудительная мера. Вы, вероятно, точно так же не захотите задерживаться в комнате, где день за днем звучит прекрасная музыка», — сказал профессор психологии Аксель Бютер из Университета Вупперталя.

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