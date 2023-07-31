У Німеччині поліція зробила для злочинців «барбі-камеру»

У відділенні поліції у Саксонії вирішили по-новому підійти до оформлення камер.

Фото: Bild

У німецькому місті Цвіккау одну із камер у відділенні поліції повністю перефарбували у рожевий колір, яку вже прозвали «барбі-камерою», передає Bild.

Вважається, що це знизить рівень агресії у порушників закону і зробить на них «короткочасний деескалюючий вплив».

При цьому в Мін'юсті федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія повідомили, що вводили рожеві камери в 2011-2013 рр., але це не дало результату.

«Рожева тюремна камера ненадовго викликає подив, який дуже швидко минає, а потім сприймається як подразливий примусовий захід. Ви, мабуть, так само не захочете затримуватися в кімнаті, де день за днем звучить чудова музика», — сказав професор психології Аксель Бютер з Університету Вупперталя.

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