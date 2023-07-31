Потопимо весь флот Путіна, якщо він підійде до українських портів – Зеленський

Сили оборони України не дадуть кораблям країни-агресора підійти до українських портів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Путін тероризує прибережні міста України ракетними атаками. Про це він сказав в інтерв'ю бразильському порталу Globo.

За словами Глави держави, Путін обрав тактику ракетного терору, оскільки боїться направляти свої кораблі до українських портів.

«Чи адекватно, що людина стріляє по портах? Тобто він не може окупувати ці порти - неможливо. У нього немає можливості, ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько, і він це чудово знає. Тому він стріляє по Одесі, портах, історичному центру. Це терористичний акт, щоб тероризувати населення, сподіваючись, що воно здасться, зламається, не витримає», – сказав Президент.

Також Зеленський зазначив, що на даний момент Путін – єдина людина, яка має намір погрожувати продовольчій безпеці світу.

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