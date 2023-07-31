Британія ввела санкції проти російських суддів та прокурорів

До списку санкцій проти рф додали шість нових осіб.

Британія повідомила, що ввела нові санкції проти громадян рф, які пов'язані зі справою режиму рф проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Список з’явився на офіційному сайті МЗС Британії.

Обмеження було запроваджено проти таких осіб:

прокурор Борис Локтіонов;

прокурор Ганна Потичко;

суддя Віталій Білицький;

суддя Катерина Дорохіна;

суддя Наталія Дудар;

судовий експерт Данило Міхєєв.

Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.

У МЗС Британії додали, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.

Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.

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