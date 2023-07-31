НБУ розширює перелік бенчмарк-облігацій, які банки включатимуть в покриття частки обов’язкових резервів

Перелік бенчмарк-ОВДП розширюється вже у серпні.

У понеділок, 31 липня, Національний банк України повідомив, що розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП). Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Так, з 11 серпня 2023 року до відповідного переліку буде додано ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000228043, перше розміщення якого Міністерство фінансів здійснило 25 липня 2023 року.

За оцінками Національного банку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу й надалі уникати прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.

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