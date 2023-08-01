У росії знову неспокійно – безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф, відео

У цю ж вежу невідомий дрон влетів два дні тому, 30 липня.

Скріншот із відео

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю рф, один із них знову вдарив по вежі в IQ-Кварталі «Москва-Сіті».

Перші вибухи пролунали близько 3 години ночі, за офіційною версією міністерства оборони рф, два дрони знищили засобами ППО, один – «посадили» засобами радіоелектронної боротьби.

Мешканці москви вже зробили відео з різних ракурсів.

У цю ж вежу невідомий дрон влетів два дні тому, 30 липня.

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