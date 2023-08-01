В НАПК обсудят законопроекты по усовершенствованию рассмотрения дел в судах – как подать предложения

Обсуждение состоится онлайн в 14:00 4 августа.

Изображение: freepik.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет общественное обсуждение законопроектов о недопустимости злоупотребления процессуальными правами и единоличного рассмотрения дел ВАКС.

Проекты законов разработаны НАПК на выполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы.

Обсуждение состоится онлайн в 14:00 4 августа.

Для участия в дискуссии необходимо зарегистрироваться (здесь). Регистрация проходит до 18:00 3 августа.

Письменные предложения к законопроектам можно отправить по электронной почте: [email protected] не позднее 4 августа.

Законопроекты для обсуждения:

«О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о недопустимости злоупотребления процессуальными правами»

«О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по совершенствованию порядка осуществления уголовного производства Высшим антикоррупционным судом»

«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины по совершенствованию порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом».

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