Верховный суд Израиля рассмотрит апелляции против части судебной реформы

На слушании, которое пройдет 12 сентября, соберутся все 15 членов коллегии Верховного суда.

Верховный суд Израиля впервые в истории будет заседать в полном составе для рассмотрения ходатайства против закона о принципе разумности.

На слушании, которое пройдет 12 сентября, соберутся все 15 членов коллегии Верховного суда.

28 июля Нетаньяху выразил надежду, что конфликт вокруг судебной реформы не дойдет до ее отмены Верховным судом.

Как отмечает «The Jerusalem Post», Верховный суд никогда раньше не отменял поправку к Основному закону, и ведутся дискуссии о том, имеет ли он полномочия это делать.

В петициях говорится, что закон об разумности, который ограничивает использование судебного пересмотра административных решений правительства, премьер-министра и министерств, которые считаются крайне необоснованными, нанесет ущерб демократической системе Израиля, является неконституционным и процедурно неправильным.

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