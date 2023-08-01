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2 года и 6 месяцев за незаконную переправку военнообязанного через границу: суд сменил приговор мужчине

09:17, 1 августа 2023
Также суд постановил конфисковать все принадлежащее мужчине имущество, за исключением жилья.
2 года и 6 месяцев за незаконную переправку военнообязанного через границу: суд сменил приговор мужчине
Изображение: freepik.com
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В феврале этого года сотрудники пограничной службы остановили легковой автомобиль, двигавшийся в сторону государственной границы Украины недалеко от КПП «Селятин». Как рассказали в Черновицком апелляционном суде, оказалось, водитель транспортного средства, житель Вижницкого района, перевозил к границе 32-летнего жителя г. Ивано-Франковск, с которым познакомился в одной из соцсетей, чтобы тот смог беспрепятственно попасть в соседнюю страну за пределами контрольно- пропускного пункта За свои услуги по перевозке к месту пересечения границы и предоставлению инструктажа по дальнейшим действиям он получил от своего знакомого 2500 долларов США и 100 евро.

Путильский районный суд Черновицкой области признал 38-летнего буковинца виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины. Применив ч.1 ст.69 УК Украины, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, а на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания назначенного основного наказания с 3-летним испытательным сроком.

Черновицкий апелляционный суд не в полной мере согласился с решением суда І инстанции ввиду тяжести преступления. По убеждению коллегии судей, суд I инстанции ошибочно назначил осужденному наказание с испытанием, ведь преступление, совершенное в условиях военного положения, является умышленным корыстным в сфере неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации.

В то же время, придя к выводу о необходимости назначения реального наказания, коллегия судей сочла возможным применить ст. 69 УК Украины, а именно, назначить наказание ниже самого низкого предела, предусмотренного законом за совершенное преступление.

Суд принял во внимание положительную характеристику личности осужденного, его молодой возраст и наличие на его содержании двух малолетних детей и осуществление ухода за пожилым лицом, одноэпизодность деяния и признал смягчающим обстоятельством пожертвование осужденного на нужды ВСУ для целей обороны Украины в размере 55 тыс. грн.

Черновицкий апелляционный суд отменил приговор Путильского районного суда Черновицкой области в части назначенного наказания и вынес новый, которым признал осужденного виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины и за его совершение назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, за исключением жилья.

Осужденного заключили под стражу в зале суда.

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