Військові гелікоптери Білорусі залітали на територію Польщі, фото і відео

Білоруські вертольоти залетіли на низькій висоті, тому радари їх не помітили.

Міністерство оборони Польщі підтвердило, що 2 білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час «навчань». Фото і відео публікують в мережі.

Спочатку польські військові заперечили порушення з боку білорусів, адже радари нічого не виявили. Однак згодом Міноборони Польщі таки підтвердило інформацію.

Білоруські вертольоти залетіли на низькій висоті, тому радари їх не помітили. Міноборони Польщі вже повідомило про інцидент в НАТО.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.