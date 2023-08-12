СБУ показала уничтожение редкой российской БМПТ «Терминатор-2», видео

Редкий экземпляр вражеской техники был уничтожен от нескольких попаданий дронов-камикадзе.

Военные контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2". Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что этот редкий экземпляр российской техники был уничтожен от нескольких попаданий дронов-камикадзе. Направление, на котором была уничтожена техника – не указывается.

"Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… Его также поразили специалисты СБУ", – отметили спецслужбы.

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