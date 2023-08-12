Греция присоединилась к гарантиям безопасности Украины

Греция и Украина провели переговоры с целью заключения двустороннего соглашения. Вскоре Греция присоединилась к декларации "Большой семерки" по поддержке Украины, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины. Спасибо Премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО», – сказал Зеленский.
Греция стала 14-й страной, которая поддержала предоставление гарантий безопасности для Украины, которые будут действовать до нашего вступления в НАТО.
Ранее мы писали, что Латвия присоединяется к гарантиям безопасности Украины.
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