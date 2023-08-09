Латвія приєднується до безпекових гарантій України

Латвія приєднується до Декларації G7 щодо підтримки України.

Джерело фото: Українське радіо

Латвія приєднується до Декларації G7 стосовно підтримки України у боротьбі з російською агресією «скільки цього буде потрібно», – повідомив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в Twitter.

«Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно», – написав Каріньш.

Він також додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для за агресію рф проти України.

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