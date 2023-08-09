Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Київський окружний адміністративний суд 23 серпня будуть відряджені 10 суддів

Судді з Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Житомира та Донбасу планують тимчасово змінити суд.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Анатолій Гунько, якому оголосили підозру, продовжує реєструвати законопроекти в Раді

Вже після викриття НАБУ Анатолій Гунько вніс до Ради проект щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України

Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Верховна Рада ухвалила закон про посилення ролі Антимонопольного комітету, який зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств

АМКУ отримає право на проведення обшуків, самостійного визначення об'єктів перевірок, вилучення документів, матеріалів, носіїв інформації.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Анатолій Гунько, якому оголосили підозру, продовжує реєструвати законопроекти в Раді

16:55, 9 серпня 2023
Вже після викриття НАБУ Анатолій Гунько вніс до Ради проект щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України
Анатолій Гунько, якому оголосили підозру, продовжує реєструвати законопроекти в Раді
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Народний депутат з фракції «Слуги народу» Анатолій Гунько, якому повідомили про підозру у хабарництві, продовжує вносити до парламенту законопроекти. Нагадаємо, що Гунько є членом Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Так, 9 серпня, тобто, вже після викриття НАБУ, Анатолій Гунько вніс до Ради проект Закону №9592 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України в разі заборони судом діяльності політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді України депутатську фракцію.

Текст законопроекту Гунька наразі невідомий.

Також наприкінці липня він зареєстрував постанову 7588-П3, якою блокується закон стосовно ефективності використання земель, в тому числі Аграрної академії.

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили народного депутата України Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. дол. США неправомірної вигоди. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 доларів США/  га землі.

Як зазначає НАБУ, в результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. США. При цьому, 85 тис. дол. США  мали стати «авансом» і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі «авансу» нардепа і двох його пособників викрили «на гарячому». Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

9 серпня Вищий антикорупційний суд розгляне питання застосування запобіжного заходу до Анатолія Гунька.

Прикметно, що відносно нещодавно, у квітні 2023 року суд визнав Гунька винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Нардеп порушив закон, написавши депутатське звернення у власних інтересах. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування у своєму депутатському зверненні  до начальника ГУ НП в Чернігівській області.

В свою чергу, глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк 8 серпня заявила, що Анатолій Гунько не є членом партії «Слуга Народу», «проте він залишається громадянином України та народним депутатом і має відповідати згідно з законом». «Сподіваюсь, Давид Арахамія і фракція ухвалить рішення щодо виключення негайно», зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області