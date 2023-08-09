Анатолій Гунько, якому оголосили підозру, продовжує реєструвати законопроекти в Раді

Вже після викриття НАБУ Анатолій Гунько вніс до Ради проект щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України

Народний депутат з фракції «Слуги народу» Анатолій Гунько, якому повідомили про підозру у хабарництві, продовжує вносити до парламенту законопроекти. Нагадаємо, що Гунько є членом Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Так, 9 серпня, тобто, вже після викриття НАБУ, Анатолій Гунько вніс до Ради проект Закону №9592 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України в разі заборони судом діяльності політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді України депутатську фракцію.

Текст законопроекту Гунька наразі невідомий.

Також наприкінці липня він зареєстрував постанову 7588-П3, якою блокується закон стосовно ефективності використання земель, в тому числі Аграрної академії.

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили народного депутата України Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. дол. США неправомірної вигоди. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 доларів США/ га землі.

Як зазначає НАБУ, в результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. США. При цьому, 85 тис. дол. США мали стати «авансом» і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі «авансу» нардепа і двох його пособників викрили «на гарячому». Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

9 серпня Вищий антикорупційний суд розгляне питання застосування запобіжного заходу до Анатолія Гунька.

Прикметно, що відносно нещодавно, у квітні 2023 року суд визнав Гунька винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Нардеп порушив закон, написавши депутатське звернення у власних інтересах. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування у своєму депутатському зверненні до начальника ГУ НП в Чернігівській області.

В свою чергу, глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк 8 серпня заявила, що Анатолій Гунько не є членом партії «Слуга Народу», «проте він залишається громадянином України та народним депутатом і має відповідати згідно з законом». «Сподіваюсь, Давид Арахамія і фракція ухвалить рішення щодо виключення негайно», зазначила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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