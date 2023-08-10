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Парламент ухвалив закон, яким засекретив в Реєстрі судових рішень певний вид ухвал господарських судів

08:00, 10 серпня 2023
Верховна Рада внесла зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій рішень.
Парламент ухвалив закон, яким засекретив в Реєстрі судових рішень певний вид ухвал господарських судів
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Як відомо, законодавчі зміни стосовно діяльності судової гілки мають проходити через профільний комітет і, бажано – у вигляді окремого законопроекту.

Втім, 9 серпня Верховна Рада внесла зміни до одного з ключових законів – Закону «Про доступ до судових рішень» шляхом прийняття закону щодо посилення ролі Антимонопольного комітету (законопроект №5431 прийнято в цілому).

Якщо брати до увагу таблицю врахованих поправок до другого читання, то даним законом засекречується для користувачів Реєстру судових рішень ще одна категорія судових рішень, а саме ухвали господарського суду про надання дозволу органам АМКУ на проведення перевірки суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення.

Так, у абз. 1 ч.  2 ст. 2 Закону «Про доступ до судових рішень» відповідна норма викладається в наступній редакції:

«Судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, ухвал господарського суду про надання дозволу органам Антимонопольному комітету України на проведення перевірки суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону».

Відповідно абз. 2 ч. 4 статті 4 Закону тепер передбачатиме, що загальний доступ до ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову у задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову у задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, ухвал господарського суду про надання дозволу органам Антимонопольному комітету України на проведення перевірки суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення, забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Нагадаємо, що нещодавно Вища рада правосуддя дозволила слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень.

Вища рада правосуддя без обговорення 20 липня ухвалила рішення, яким дозволила закривати публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень на підставі постанов слідчих та прокурорів. Відповідні зміни ВРП внесла до Порядку ведення Реєстру судових рішень.

Цікаво, що тим самим ВРП фактично кардинально змінила власну позицію.

Автор: Наталя Мамченко

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