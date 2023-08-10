Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Как известно, законодательные изменения в деятельности судебной ветви должны проходить через профильный комитет и, желательно – в виде отдельного законопроекта.

Впрочем, 9 августа Верховная Рада внесла изменения в один из ключевых законов – Закон «О доступе к судебным решениям» путем принятия закона об усилении роли Антимонопольного комитета (законопроект №5431 принят в целом).

Если принимать во внимание таблицу учтенных поправок ко второму чтению, то данным законом засекречивается для пользователей Реестра судебных решений еще одна категория судебных решений, а именно определения хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам АМКУ на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти , органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий посредством проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатки), изъятия.

Так, в абз. 1 ч. 2 ст. 2 Закона «О доступе к судебным решениям» соответствующая норма излагается в следующей редакции:

«Судебные решения открыты и подлежат обнародованию в электронной форме не позднее следующего дня после их изготовления и подписания, кроме определений об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам в уголовных производствах, определений хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам Антимонопольного комитета Украины на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий в виде проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатки), изъятия, подлежащие обнародованию не ранее дня их обращения в исполнение. Судебные решения могут публиковаться в печатных изданиях с соблюдением требований настоящего Закона».

Соответственно абз. 2 ч. 4 статьи 4 Закона теперь предусматривает, что общий доступ к определениям о разрешении на обыск жилья или иного владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья или иного владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, отказ в удовлетворении ходатайства о проведении негласного следственного (розыскного) действия, определений хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам Антимонопольного комитета Украины на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и /или совершение предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий посредством проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатки), изъятия, обеспечивается через один год после внесения таких постановлений в Реестр.

Напомним, что недавно Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ в Реестр судебных решений.

Высший совет правосудия без обсуждения 20 июля принял решение, которым разрешил закрывать публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений на основании постановлений следователей и прокуроров. Соответствующие изменения ВСП внесла в Порядок ведения Реестра судебные решения.

Интересно, что тем самым ВСП фактически кардинально изменила собственную позицию.

Автор: Наталя Мамченко

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