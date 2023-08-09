В Киевский окружной административный суд 23 августа будут командированы 10 судей

Судьи из Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Сум и Донбасса планируют временно сменить суд.

Высшая квалификационная комиссия судей 23 августа 2023 года решит, кто из судей административной специализации будет временно откомандирован на усиление Киевского окружного административного суда (КОАС), который сейчас также рассматривает и дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева.

Рассмотрение вопроса командирования судей в КОАС состоится в 9:30.

На десять временных вакансий в КОАС претендуют 24 судьи административной специализации. 9 из них – судьи ликвидированного Окружного административного суда города Киева.

Это судьи:

Бояринцева Марина Анатольевна

Васильченко Ирина Петровна

Векуа Нана Гуриеловна

Донец Владимир Адольфович

Костенко Дмитрий Анатольевич

Кузьменко Валерий Анатольевич

Пащенко Константин Сергеевич

Чудак Олеся Николаевна

Шейко Татьяна Ивановна

Также планируют временно отправиться в Киевский окружной административный суд следующие судьи:

Белоноженко Марина Анатольевна – судья Черкасского окружного административного суда

Диска Алина Борисовна – судья Сумского окружного административного суда

Жук Руслан Вячеславович – судья Кировоградского окружного административного суда

Жукова Евгения Алексеевна – судья Днепропетровского окружного административного суда

Заичко Елена Викторовна – судья Харьковского окружного административного суда

Кочанова Полина Валерьевна – судья Донецкого окружного административного суда

Кравченко Евгений Дмитриевич – судья Сумского окружного административного суда

Кухар Марина Дмитриевна – судья Харьковского окружного административного суда

Липа Владимир Анатольевич – судья Житомирского окружного административного суда

Окис Татьяна Александровна – судья Житомирского окружного административного суда

Парненко Виктория Станиславовна – судья Днепропетровского окружного административного суда

Царикова Елена Васильевна – судья Днепропетровского окружного административного суда

Череповский Евгений Владимирович – судья Донецкого окружного административного суда

Черникова Ангелина Александровна – судья Донецкого окружного административного суда

Шувалова Татьяна Александровна – судья Донецкого окружного административного суда

Напомним, что 19 июля ВККС объявила о командировании десяти судей в Киевский окружной административный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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