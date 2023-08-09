Реформирование действующей системы государственного материального резерва: Рада приняла изменения

Законопроектом предусмотрены штрафные санкции в системе государственного материального резерва.

Во время заседания Верховная Рада Украины приняла законопроект направленный обеспечение реформирования действующей на сегодня системы государственного материального резерва. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона о государственных резервах №9079 от 03.03.2023).

«За» проголосовали 255 народных депутатов Украины.

Проектом Закона предлагается:

разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, четко определить балансодержателя как государственного материального резерва так и балансодержателей мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственных резервов, по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;

предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;

законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;

усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;

предусмотреть возможность хранения топлива на территории стран Европы;

внедрить вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;

предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;

освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;

создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации, и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулирован вопрос доступа к информации с ограниченным доступом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.