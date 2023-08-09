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  1. В Украине

Реформирование действующей системы государственного материального резерва: Рада приняла изменения

16:25, 9 августа 2023
Законопроектом предусмотрены штрафные санкции в системе государственного материального резерва.
Реформирование действующей системы государственного материального резерва: Рада приняла изменения
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Во время заседания Верховная Рада Украины приняла законопроект направленный обеспечение реформирования действующей на сегодня системы государственного материального резерва. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона о государственных резервах №9079 от 03.03.2023).

«За» проголосовали 255 народных депутатов Украины.

Проектом Закона предлагается:

  • разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, четко определить балансодержателя как государственного материального резерва так и балансодержателей мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственных резервов, по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;
  • предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
  • законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
  • усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
  • предусмотреть возможность хранения топлива на территории стран Европы;
  • внедрить вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
  • предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;
  • освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;
  • создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации, и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулирован вопрос доступа к информации с ограниченным доступом.

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