Рада утвердила новый порядок использования музейных собраний

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно дальнейшего использования музейных собраний в случае реорганизации музеев и предоставления государственных гарантий.

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О музеях и музейном деле» относительно дальнейшего использования музейных собраний в случае реорганизации музеев и предоставления государственных гарантий (регистр. №9129 ид 20.03.2023).

«За» проголосовали 304 народных депутата Украины.

Как пояснил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, проектом акта предлагается внесение изменения относительно установления обязанности согласования с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сферах культуры и искусств порядка дальнейшего использования музейных собраний в случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) музеев, основанных на государственной и коммунальной формах собственности.

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