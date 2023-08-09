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Рада затвердили новий порядок використання музейних зібрань

16:25, 9 серпня 2023
Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв та надання державних гарантій.
Рада затвердили новий порядок використання музейних зібрань
Джерело фото: Bohdan Poshyvailo
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Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв та надання державних гарантій (реєстр. №9129 ід 20.03.2023).  

«За» проголосувало 304 народних депутатів України.

Як пояснив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, проектом акта пропонується внесення зміни щодо встановлення обов’язку погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв порядку подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності.

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