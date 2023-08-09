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Депутати підтримали законопроєкт про розвиток телемедицини

16:13, 9 серпня 2023
Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт.
Депутати підтримали законопроєкт про розвиток телемедицини
Зображення: freepik.com
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Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини» (реєстр. № 9384 від 14.06.2023).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я та ЗУ «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» з метою запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації державної політики в частині розвитку телемедицини для збереження та зміцнення здоров’я нації за рахунок підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів, підвищення ефективності управління та використання ресурсів охорони здоров’я.

Проектом Закону, серед іншого, закріплено наступне:

  • доповнення Основ законодавства України про охорону здоров'я новими термінами «електронна охорона здоров’я (е-здоров’я, е-Health)», «засіб телемедицини (телемедичний засіб)», «метод телемедицини (телемедичний метод)», «телемедична мережа»;
  • медична та/або реабілітаційна допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнту медичних послуг методами та засобами телемедицини з використанням інформаційної, електронної комунікаційної та програмно-апаратної інфраструктури, засоби якої забезпечують взаємодію пацієнтів з медичними працівниками та фахівцями з реабілітації;
  • надання медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини здійснюється шляхом проведення телеконсультування (телевідеоконсультування), теледіагностики разом з обстеженням, телереабілітацією та із застосуванням інших методів, що не суперечать законодавству, шляхом обміну персональними даними, медичною інформацією, медичними діагностичними даними в електронній формі між медичним працівником та/або фахівцем з реабілітації і пацієнтом або між медичними працівниками, фахівцями з реабілітації;
  • надання медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини здійснюється з дотриманням вимог щодо збереження лікарської таємниці та конфіденційності інформації про стан здоров’я пацієнта, дотриманням вимог законодавства норм етики та деонтології надання медичної допомоги.

За» проголосувало 311 народних депутатів України.

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