Верховна Рада ухвалила закон про посилення ролі Антимонопольного комітету, який зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств

АМКУ отримає право на проведення обшуків, самостійного визначення об'єктів перевірок, вилучення документів, матеріалів, носіїв інформації.

9 серпня Верховна Рада прийняла в цілому Закон щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України №5431. Його підтримали 258 депутатів.

При підготовці до другого читання та голосування в залі до проекту було внесено низку змін. Тож остаточна версія проекту наразі невідома.

Разом з тим, як зазначають народні депутати, за цим законом АМКУ надається велика кількість дискреційних повноважень. Зокрема АМКУ отримає право на проведення обшуків, самостійного визначення об'єктів перевірок, вилучення документів, матеріалів, носіїв інформації.

Так, відповідно до таблиці, стаття 25 закону про АМКУ доповнюється положеннями про те, що Антимонопольний комітет України, територіальні відділення АМКУ у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, клопотання, скарги до суду, в тому числі про надання дозволу на проведення перевірок, у тому числі:

1) безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та організацій та до місць зберігання інформації;

2) копіювання та/або одержання копій такої інформації;

3) накладення арешту або вилучення предметів чи інших носіїв інформації, документів, у тому числі їх оригіналів;

4) опломбовування (опечатування) приміщення, систем електронних комунікацій чи місць зберігання інформації;

5) проведення огляду приміщень та інших володінь суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю, що перевіряються.



Напередодні ухвалення закону свої зауваження висловив Комітет з питань інтеграції України до ЄС.

Зокрема, на думку Комітету, положеннями Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції та Директиви Європарламенту 2019/1 не передбачено повноважень органів з питань конкуренції щодо перевірок інших органів влади.

В той же час, законопроектом пропонується до вже наявних повноважень АМКУ проводити перевірки інших органів влади додати повноваження щодо безперешкодного доступу до приміщень та проведення огляду цих приміщень та інших володінь органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що перевіряються на підставі судового рішення господарського суду у випадках та порядку, визначених законом, під час проведення перевірок (редакція пункту 7 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»).

Також, як зазначив Комітет, запропонована законопроектом редакція ч. 3 статті 24 Закону «Про захист економічної конкуренції» щодо особливостей визначення вартісних показників учасників концентрації у випадках, якщо об’єкт набуття контролю (з урахуванням підконтрольних йому юридичних осіб) безпосередньо або опосередковано не має активів та при цьому не здійснював господарську діяльність на території України протягом останніх двох фінансових років та у поточному році потребує узгодження з Регламентом 139/2004 Ради (ЄС) №139/2004 від 20 січня 2004 року щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання, який не вимагає при проведенні розрахунків товарообігу учасників концентрації інформації про наявність активів чи іншої ринкової діяльності у продавця, якщо в результаті концентрації він повністю втрачає відносини контролю із об’єктом концентрації (частиною бізнесу, яка набувається іншим суб’єктом господарювання).

Крім того, Комітет зауважив, що виключення з-під дії Закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» державної допомоги за рахунок місцевих ресурсів – протирічить праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

Автор: Наталья Мамченко

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