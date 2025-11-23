  1. В Україні

У Торонто розпочне роботу філія українського «Паспортного сервісу»

08:49, 23 листопада 2025
Прийом громадян відбуватиметься лише за попереднім записом.
У Торонто розпочне роботу філія українського «Паспортного сервісу»
Фото: facebook.com/state.enterprise.document
З 24 листопада у канадському місті Торонто в тестовому режимі розпочне роботу український «Паспортний Сервіс». Про це повідомило Державне підприємство «Документ».

«Для надання послуг ми розташували мобільні програмно-технічні комплекси (спеціально облаштовані білі мікроавтобуси з символікою «Паспортний Сервіс») за адресою: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

УВАГА: прийом громадян відбувається лише за попереднім записом», - йдеться у заяві.

Державне підприємство «Документ» з вертає увагу, що на початковому етапі роботи (у тестовому режимі) оформлення анкет-заяв відбуватиметься тільки за попереднім записом до електронної черги, який можна здійснити на офіційному вебсайті ДП «Документ».

Зазначається, що наразі оплата за сервісні послуги підприємства здійснюється шляхом пред’явлення Money Order на суму вартості сервісної послуги підприємства.

Перелік послуг, доступних у м. Торонто:

  • оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;
  • оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа).

Графік роботи: Понеділок – субота, з 08:00 до 16:00 (за місцевим часом).

