В Торонто начнет работу филиал украинского «Паспортного сервиса»

Прием граждан будет осуществляться только по предварительной записи.

Фото: facebook.com/state.enterprise.document

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 24 ноября в канадском городе Торонто в тестовом режиме начнет работу украинский «Паспортный сервис». Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».

«Для предоставления услуг мы разместили мобильные программно-технические комплексы (специально оборудованные белые микроавтобусы с символикой “Паспортный сервис”) по адресу: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

ВНИМАНИЕ: прием граждан осуществляется только по предварительной записи», — говорится в заявлении.

Государственное предприятие «Документ» обращает внимание, что на первоначальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление анкет-заявлений будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном сайте ГП «Документ».

Отмечается, что в настоящее время оплата за сервисные услуги предприятия осуществляется путем предъявления Money Order на сумму стоимости сервисной услуги предприятия.

Перечень услуг, доступных в г. Торонто:

оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен паспортной книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).

График работы: понедельник – суббота, с 08:00 до 16:00 (по местному времени).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.