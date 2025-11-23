  1. В Україні

Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується, — Фрідріх Мерц

08:31, 23 листопада 2025
Фрідріх Мерц підкреслив, що залежно від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи.
Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується, — Фрідріх Мерц
Фото: lb.ua
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України може припинитись лише у разі, якщо умови будуть прийнятними для України та Європи, пише CBS News.

«Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континент», - сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що залежно від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи.

За словами Фрідріха Мерца, якщо Україна програє війну і потенційно зазнає колапсу, це матиме наслідки для всієї європейської політики, для всього європейського континенту. Тому, пояснив він, держави континенту так глибоко залучені до процесу пошуку мирних рішень, усвідомлюючи всю відповідальність.

Також глава уряду Німеччини нагадав, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та виклав йому цю позицію. Він ще раз нагадав американському лідеру про те, як РФ поставилася до Будапештського меморандуму, згідно з яким обіцяла поважати територіальну цілісність України, але не виконала цю обіцянку.

«Тому зараз мають бути надані інші гарантії безпеки. Потрібно досягти інших, більш надійних угод», - підкреслив канцлер.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. 

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. 

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

