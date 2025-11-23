Войны не могут быть прекращены великими государствами через головы стран, которых это касается, — Фридрих Мерц

Фридрих Мерц подчеркнул, что в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может быть прекращена только в том случае, если условия будут приемлемыми для Украины и Европы, пишет CBS News.

«Войны не могут быть прекращены великими государствами через головы стран, которых это касается. Это война, которая может быть прекращена только с согласия Украины, а также с нашего согласия, согласия Европы. Потому что это война на европейском континенте», — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы.

По словам Фридриха Мерца, если Украина проиграет войну и потенциально потерпит коллапс, это будет иметь последствия для всей европейской политики, для всего европейского континента. Поэтому, объяснил он, государства континента так глубоко вовлечены в процесс поиска мирных решений, осознавая всю ответственность.

Также глава правительства Германии напомнил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и изложил ему эту позицию. Он еще раз напомнил американскому лидеру о том, как РФ отнеслась к Будапештскому меморандуму, согласно которому обещала уважать территориальную целостность Украины, но не выполнила это обещание.

«Поэтому сейчас должны быть предоставлены другие гарантии безопасности. Необходимо достичь других, более надежных соглашений», — подчеркнул канцлер.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

