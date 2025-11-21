  1. Законодавство

Незаконно звільненим працівникам зарахують стаж: у Раді просувають нові соціальні гарантії

12:42, 21 листопада 2025
Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення.
Незаконно звільненим працівникам зарахують стаж: у Раді просувають нові соціальні гарантії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції та розглянув законопроєкт 11488-1 щодо безперервності страхового стажу для працівників, поновлених на роботі після незаконного звільнення.

За результатами обговорення комітет схвалив текст порівняльної таблиці з урахуванням пропозицій і поправок народних депутатів та рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням.

Що передбачає оновлена редакція законопроєкту

Комітет запропонував уточнити назву законопроєкту — «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника».

Документ містить низку ключових положень:

  • зарахування до страхового стажу періоду, коли працівник був незаконно звільнений і згодом поновлений за рішенням суду;
  • зарахування до страхового стажу для обчислення пенсії періоду, протягом якого особа була незаконно звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду;
  • зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;
  • визначення порядку нарахування єдиного внеску якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду – нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул;
  • нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмір не менше розміру мінімального страхового внеску;
  • визначення порядку виплати грошової компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення», реєстр. №11488-1.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України звільнення трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]