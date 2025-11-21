Незаконно звільненим працівникам зарахують стаж: у Раді просувають нові соціальні гарантії

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання у форматі відеоконференції та розглянув законопроєкт 11488-1 щодо безперервності страхового стажу для працівників, поновлених на роботі після незаконного звільнення.

За результатами обговорення комітет схвалив текст порівняльної таблиці з урахуванням пропозицій і поправок народних депутатів та рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні та в цілому із необхідним техніко-юридичним опрацюванням.

Що передбачає оновлена редакція законопроєкту

Комітет запропонував уточнити назву законопроєкту — «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника».

Документ містить низку ключових положень:

зарахування до страхового стажу періоду, коли працівник був незаконно звільнений і згодом поновлений за рішенням суду;

зарахування до страхового стажу для обчислення пенсії періоду, протягом якого особа була незаконно звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду;

зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;

визначення порядку нарахування єдиного внеску якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду – нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул;

нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмір не менше розміру мінімального страхового внеску;

визначення порядку виплати грошової компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення», реєстр. №11488-1.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

