Незаконно уволенным работникам засчитают стаж: в Раде продвигают новые социальные гарантии

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект о установлении непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в формате видеоконференции и рассмотрел законопроект №11488-1 о непрерывности страхового стажа для работников, восстановленных на работе после незаконного увольнения.

По результатам обсуждения комитет одобрил текст сравнительной таблицы с учетом предложений и поправок народных депутатов и рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой.

Что предусматривает обновленная редакция законопроекта

Комитет предложил уточнить название законопроекта — «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачета в страховой стаж периода незаконного увольнения работника».

Документ содержит ряд ключевых положений:

зачет в страховой стаж периода, когда работник был незаконно уволен и впоследствии восстановлен по решению суда;

зачет в страховой стаж для расчета пенсии периода, в течение которого лицо было незаконно уволено с места работы, а затем восстановлено на основании решения суда;

обязанность работодателя уплатить страховые взносы за этот период;

определение порядка начисления единого взноса, если работнику начислена разница в заработке за время выполнения низкооплачиваемой работы или по решению суда — начислена средняя заработная плата за вынужденный прогул;

начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не меньше минимального страхового взноса;

определение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения», рег. №11488-1.

Как отмечала Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

