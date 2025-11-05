Работодателей обяжут после восстановления работника уплачивать страховые взносы за весь период незаконного увольнения

Парламент поддержал законопроект о сохранении страхового стажа после незаконного увольнения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения», рег. №11488-1.

Как отмечает Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

Документ направлен на обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:

включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;

обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;

обеспечение пенсионных и других социальных прав работника без потерь вследствие незаконного увольнения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми предлагается засчитывать в страховой стаж для начисления пенсии период, в течение которого лицо было уволено с работы, а затем восстановлено на основании вступившего в законную силу решения суда, которым признано такое увольнение незаконным, при условии, что работодатель уплатил страховые взносы за период вынужденного прогула в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти. Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защите прав работников в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.