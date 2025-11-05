Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Работодателей обяжут после восстановления работника уплачивать страховые взносы за весь период незаконного увольнения

14:23, 5 ноября 2025
Парламент поддержал законопроект о сохранении страхового стажа после незаконного увольнения.
Работодателей обяжут после восстановления работника уплачивать страховые взносы за весь период незаконного увольнения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения», рег. №11488-1.

Как отмечает Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

Документ направлен на обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:

  • включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;
  • обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;
  • обеспечение пенсионных и других социальных прав работника без потерь вследствие незаконного увольнения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми предлагается засчитывать в страховой стаж для начисления пенсии период, в течение которого лицо было уволено с работы, а затем восстановлено на основании вступившего в законную силу решения суда, которым признано такое увольнение незаконным, при условии, что работодатель уплатил страховые взносы за период вынужденного прогула в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти. Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защите прав работников в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду