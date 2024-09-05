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Работодателей хотят обязать после возобновления работника по решению суда заплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения

12:50, 5 сентября 2024
Галина Третьякова предлагает включить период незаконного увольнения в страховой стаж и обязать работодателей уплатить страховые взносы за этот период в случае решения суда в пользу работника.
Работодателей хотят обязать после возобновления работника по решению суда заплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова 4 сентября зарегистрировала законопроект 11488-1 об установлении непрерывности страхового стажа лица, возобновленного на работе после незаконного увольнения.

Как отмечает Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из наиболее критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление в должности по решению суда, вступившее в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

Однако сам факт возвращения на работу недостаточен для полного восстановления прав работника, поскольку во время увольнения он может потерять значительную часть своих социальных гарантий, в частности пенсионных прав.

Законопроект 11488, представленный 19 августа 2024 года, предусматривает включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника, если он был восстановлен на основании судебного решения. Однако указанный проект не учитывает важный аспект: обязанность работодателя уплатить страховые взносы за этот период. Это может привести к ситуации, когда работник, хотя и возобновленный на работе, все равно не получит должной пенсии из-за нехватки уплаченных взносов.

Таким образом, возникает необходимость в разработке и принятии альтернативного законопроекта, который бы восполнил этот пробел в законодательстве.

Предлагаемый законопроект является ответом на эту проблему. Он предусматривает, что работодатель, после возобновления работника по решению суда, вступившего в законную силу, обязан уплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения. Это обеспечит работнику полное восстановление его страхового стажа и права на социальное обеспечение.

Также альтернативным законопроектом предлагается внесение изменений в форму представления страхователями отчета о суммах начисленного помесячно единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за предыдущие периоды, в течение которых лицо было уволено по месту работы, а затем восстановлено на основании решения суда, вступившего в законную силу, и которым признано такое увольнение незаконным.

Итак, Галина Третьякова предлагает внести изменения в статью 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и статью 9 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», предусматривающие включение периода незаконного увольнения в страховой стаж, обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период в соответствии с действующим законодательством.

Автор: Наталья Мамченко 

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Работодателей хотят обязать после возобновления работника по решению суда заплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения

Галина Третьякова предлагает включить период незаконного увольнения в страховой стаж и обязать работодателей уплатить страховые взносы за этот период в случае решения суда в пользу работника.

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