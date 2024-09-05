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Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення

12:50, 5 вересня 2024
Галина Третьякова пропонує включити період незаконного звільнення до страхового стажу і зобов’язати роботодавців сплатити страхові внески за цей період у разі рішення суду на користь працівника.
Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення
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Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова 4 вересня зареєструвала законопроект 11488-1 щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення

Як зазначає Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

Однак, сам факт повернення на роботу недостатній для повного відновлення прав працівника, оскільки під час періоду звільнення він може втратити значну частину своїх соціальних гарантій, зокрема пенсійних прав.

Законопроект 11488, поданий 19 серпня 2024 року, передбачає включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника, якщо його було поновлено на підставі судового рішення. Проте, зазначений проект не враховує важливий аспект: обов'язок роботодавця сплатити страхові внески за цей період. Це може призвести до ситуації, коли працівник, хоча і поновлений на роботі, все одно не отримає належної пенсії через нестачу сплачених внесків.

Таким чином, виникає необхідність у розробці та прийнятті альтернативного законопроекту, який би заповнив цю прогалину в законодавстві.

Законопроект, який пропонується, є відповіддю на цю проблему. Він передбачає, що роботодавець, після поновлення працівника за рішенням суду, яке набрало законної сили, зобов’язаний сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення. Це забезпечить працівнику повне відновлення його страхового стажу та права на соціальне забезпечення.

Також альтернативним законопроектом пропонується внесення змін до форми подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого помісячно єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні періоди, протягом яких особа була звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, і яким визнано таке звільнення незаконним.

Отже, Галина Третьякова пропонує внести зміни до статті 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та статті 9 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які передбачають включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу, зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період відповідно до чинного законодавства.

Автор: Наталя Мамченко 

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Роботодавців хочуть зобов’язати після поновлення працівника за рішенням суду сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення

Галина Третьякова пропонує включити період незаконного звільнення до страхового стажу і зобов’язати роботодавців сплатити страхові внески за цей період у разі рішення суду на користь працівника.

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