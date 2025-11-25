Пограбування Лувру: у Франції взяли під варту ще чотирьох людей

Підозрювані у пограбуванні Лувру — з Паризького регіону.

Фото: AP

У Парижі відправили під варту чотирьох людей, яких допитують слідчі за підозрою в пограбуванні музею Лувр, пише France 24.

Під варту взяли двох чоловіків віком 38 та 39 років і двох жінок віком 31 та 40 років. Цей запобіжний захід можуть продовжувати на 96 годин до 29-30 листопада.

Наразі під вартою вже перебувають троє чоловіків віком 35, 37 та 39 років, яких підозрюють у членстві в злочинній групі.

Ще одна фігурантка, 38-річна жінка, яка є партнеркою одного з чоловіків, підозрюється у співучасті. Проте її звільнили з-під варти під умову судового нагляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру.

