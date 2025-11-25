Ограбление Лувра: во Франции взяли под стражу еще четырех человек

Подозреваемые в ограблении Лувра — из Парижского региона.

В Париже отправили под стражу четырех человек, которых допрашивают следователи по подозрению в ограблении музея Лувр, пишет France 24.

Под стражу взяли двух мужчин в возрасте 38 и 39 лет и двух женщин 31 и 40 лет. Эта мера пресечения может быть продлена на 96 часов — до 29–30 ноября.

В настоящее время под стражей уже находятся трое мужчин в возрасте 35, 37 и 39 лет, которых подозревают в участии в преступной группе.

Еще одна фигурантка, 38-летняя женщина, которая является партнершей одного из мужчин, подозревается в соучастии. Однако ее освободили из-под стражи под условие судебного надзора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали пятерых подозреваемых в громком ограблении Лувра.

