Київводоканал не підтвердив інформацію про погодинні відключення води в столиці

Жодних графіків подачі води у столиці не запроваджено.

Київводоканал попередив мешканців столиці про нову хвилю дезінформації, що поширюється у деяких телеграм-каналах. У соцмережах масово розганяють фейк про нібито запровадження погодинних відключень води у Києві через російські обстріли.

У компанії офіційно заявляють: жодних графіків подачі води у столиці не запроваджено, а водопостачання працює у звичайному режимі.

Водночас у Харкові через атаку росіян ухвалили рішення про подачу води за графіком. Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.

