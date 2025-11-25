Киевводоканал не подтвердил информацию о почасовых отключениях воды в столице
23:32, 25 ноября 2025
Никаких графиков подачи воды в столице не введено.
Киевводоканал предупредил жителей столицы о новой волне дезинформации, распространяющейся в некоторых телеграм-каналах. В соцсетях массово разгоняют фейк о якобы введении почасовых отключений воды в Киеве из-за российских обстрелов.
В компании официально заявляют: никаких графиков подачи воды в столице не введено, водоснабжение работает в обычном режиме.
В то же время в Харькове из-за атаки россиян приняли решение о подаче воды по графику. Об этом рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
