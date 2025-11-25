В Украине ввели графики подачи воды – где именно та какая причина

В Харькове ввели подачу воды по графику из-за разрушения трансформаторной подстанции.

В Харькове из-за атаки россиян приняли решение о подаче воды по графику. Об этом рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вражеские шахеды уничтожили подстанцию, питавшую насосную станцию, отвечающую за передачу воды в Харьков. В настоящее время насосную станцию ​​заживили от альтернативных источников.

"Сегодня ночью враг запустил 10 шахедов, которые разбили трансформаторную подстанцию, которая была главной в облэнерго по заживлению электроснабжения для того, чтобы у Харькова была вода. Мы перешли на собственное поколение, сегодня мы подаем воду по графику для Харькова", — сказал Терехов, передает "Суспильне".

Терехов не уточнил, будут ли обнародованы графики подачи воды.

Пока известно, что в нескольких районах Харькова воды нет с вечера 24 ноября.

