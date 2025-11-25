В Україні ввели графіки подачі води — де саме та яка причина

У Харкові ввели подачу води за графіком через руйнування трансформаторної підстанції.

У Харкові через атаку росіян ухвалили рішення про подачу води за графіком. Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов.

Ворожі шахеди знищили підстанцію, яка живила насосну станцію, що відповідає за передачу води у Харків. Зараз насосну станцію заживили від альтернативних джерел.

"Сьогодні вночі ворог запустив 10 шахедів, які розтрощили трансформаторну підстанцію, що була головною в обленерго щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, сьогодні ми подаємо воду по графіку для Харкова", — сказав Терехов, передає "Суспільне".

Терехов не уточнив, чи будуть оприлюднені графіки подачі води.

Наразі відомо, що у кількох районах Харкова води немає з вечора 24 листопада.

