«Є чутливі моменти для обговорення»: Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом щодо мирного плану США

Володимир Зеленський підкреслив, що доки тривають дипломатичні зусилля щодо миру в Україні, партнерам важливо не забувати, що країні потрібна підтримка.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доки тривають дипломатичні зусилля для завершення війни, партнерам важливо не забувати, що Україні все ще потрібна достатня оборонна підтримка. Про це він сказав під час Коаліції охочих.

Глава держави підкреслив, що Україна має рамку, розроблену командами в Женеві, і ця рамка на столі, і країна готова рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі Президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти.

«І я готовий зустрітися з Президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. І обговорімо сьогодні деякі ключові питання в закритому форматі», - сказав він.

Президент нагадав, що війна Росії проти України ще не закінчилась, Росія щодня вбиває українців на фронті й щодня завдає ударів по містам та енергетиці.

«Тому доки тривають дипломатичні зусилля для завершення цієї війни, партнерам важливо не забувати, що Україні все ще потрібна достатня оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості – і це потрібно щодня», - сказав він.

Глава держави підкреслив, «важливо, що ми продовжуємо акумулювати підтримку як для захисту, так і для дипломатії».

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану».

Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Європа і НАТО повинні будуть узгодити ті пункти мирного плану США щодо України, які безпосередньо стосуються їх.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «наближається до угоди» для завершення війни Росії проти України.

