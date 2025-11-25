  1. В Украине

«Есть чувствительные моменты для обсуждения»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом по поводу мирного плана США

20:44, 25 ноября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что пока продолжаются дипломатические усилия относительно мира в Украине, партнерам важно не забывать, что стране нужна поддержка.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока продолжаются дипломатические усилия для завершения войны, партнерам важно не забывать, что Украине все еще нужна достаточная оборонная поддержка. Об этом он сказал во время заседания Коалиции желающих.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет рамку, разработанную командами в Женеве, и эта рамка находится на столе, и страна готова двигаться вперед вместе — с Соединенными Штатами Америки, при личном участии Президента Трампа, и с Европой, с лидерами, и со всеми партнерами, которые имеют силы и возможности помочь.

«И я готов встретиться с Президентом Трампом — есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным. И давайте сегодня обсудим некоторые ключевые вопросы в закрытом формате», — сказал он.

Президент напомнил, что война России против Украины еще не закончилась, Россия ежедневно убивает украинцев на фронте и ежедневно наносит удары по городам и энергетике.

«Поэтому, пока продолжаются дипломатические усилия для завершения этой войны, партнерам важно не забывать, что Украине все еще нужна достаточная оборонная поддержка, поддержка безопасности, поддержка нашей устойчивости — и это требуется каждый день», — сказал он.

Глава государства подчеркнул: «важно, что мы продолжаем аккумулировать поддержку как для защиты, так и для дипломатии».

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

Добавим, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «приближается к соглашению» для завершения войны России против Украины. 

