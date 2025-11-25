  1. В Україні
Пенсія чи інвалідність — чи потрібно підприємцям повідомляти податкову про свій статус

22:37, 25 листопада 2025
Інформація про пенсію або інвалідність передається до податкової автоматично, тож підприємці звільняються від обов’язку повідомляти про це самостійно.
Фізичні особи-підприємці, самозайняті фахівці та члени фермерських господарств, які стали пенсіонерами або отримали статус особи з інвалідністю, більше не зобов’язані самостійно інформувати про це податкову службу. Відомості про їхній статус надходять до ДПС автоматично.

Хто звільняється від сплати ЄСВ

Закон №2464 передбачає, що ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерських господарств не сплачують ЄСВ за себе, якщо:

  • отримують пенсію за віком чи за вислугу років;
  • є особами з інвалідністю;
  • досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону №1058-IV, і отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

Сплачувати ЄСВ такі особи можуть лише добровільно.

Чому зникла потреба щось повідомляти

Наприкінці 2023 року запрацював оновлений Порядок обміну інформацією №648. Він встановив безперервну передачу даних між ДПС, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та Міністерством соціальної політики.

Тепер:

  1. ПФУ передає до ДПС дані про призначення та припинення пенсій, у тому числі про статус особи з інвалідністю.
  2. Мінсоцполітики надсилає інформацію про одержувачів державної соціальної допомоги, які також мають право на звільнення від ЄСВ.

Це означає, що податкова служба отримує повну інформацію без участі платника.

Висновок

ФОПи, самозайняті особи та члени фермерських господарств, які стали пенсіонерами чи отримують соціальну допомогу як особи з інвалідністю, не повинні подавати додаткові заяви чи повідомлення. Усі необхідні дані контролюючий орган отримує в автоматичному режимі.

