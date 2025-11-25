  1. В Украине
Пенсия или инвалидность — нужно ли предпринимателям сообщать налоговой о своем статусе

22:37, 25 ноября 2025
Информация о пенсии или инвалидности передается в налоговую автоматически, поэтому предприниматели освобождаются от обязанности сообщать об этом самостоятельно.
Физические лица-предприниматели, самозанятые специалисты и члены фермерских хозяйств, которые стали пенсионерами или получили статус лица с инвалидностью, больше не обязаны самостоятельно информировать об этом налоговую службу. Сведения об их статусе поступают в ГНС автоматически.

Кто освобождается от уплаты ЕСВ

Закон №2464 предусматривает, что ФЛП, лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств не уплачивают ЕСВ за себя, если:

  • получают пенсию по возрасту или за выслугу лет;
  • являются лицами с инвалидностью;
  • достигли пенсионного возраста, определенного ст. 26 Закона №1058-IV, и получают пенсию или государственную социальную помощь.

Уплачивать ЕСВ такие лица могут только добровольно.

Почему исчезла необходимость что-то сообщать

В конце 2023 года заработал обновленный Порядок обмена информацией №648. Он установил непрерывную передачу данных между ГНС, Пенсионным фондом Украины, Государственным центром занятости и Министерством социальной политики.

Теперь:

  1. ПФУ передает в ГНС данные о назначении и прекращении пенсий, в том числе о статусе лица с инвалидностью.
  2. Минсоцполитики направляет информацию о получателях государственной социальной помощи, которые также имеют право на освобождение от уплаты ЕСВ.

Это означает, что налоговая служба получает полную информацию без участия плательщика.

Вывод

ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств, которые стали пенсионерами или получают социальную помощь как лица с инвалидностью, не должны подавать дополнительные заявления или уведомления. Все необходимые данные контролирующий орган получает в автоматическом режиме.

