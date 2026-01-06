  1. Судебная практика
Верховный Суд определил пределы освобождения от судебного сбора по делам против компаний из РФ

11:00, 6 января 2026
Законодательная норма об освобождении от судебного сбора истцов по искам к государству-агрессору не распространяется на дела по искам к хозяйствующим субъектам, даже если они связаны с государством-агрессором, заменяют или дополняют его — КХС ВС.
Законодательная норма об освобождении истца от уплаты судебного сбора касается исключительно истцов по делам по искам, предъявленным непосредственно государству-агрессору.

Такой вывод сделал КХС ВС.

По обстоятельствам дела Общество обратилось в хозяйственный суд с иском к ПАО «Газпром», ООО «Газпром Капитал», Международной компании ООО «Газпром Интернешнл Лимитед» о взыскании средств за ущерб, причиненный имуществу, в соответствии с судебным решением по делу № 911/2396/22, солидарно с Российской Федерации и указанных обществ.

Суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения, с чем согласился апелляционный хозяйственный суд, поскольку истец в установленный срок не устранил недостатки искового заявления и не подал доказательства уплаты судебного сбора в определенном судом размере, ссылаясь на основания освобождения от его уплаты.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об оставлении иска без рассмотрения, указав на собственное ошибочное толкование заявителем п. 22 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе».

По смыслу указанной нормы истцы освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранениям, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и/или недвижимое имущество.

КХС ВС отметил, что освобождение от уплаты судебного сбора по этой норме касается исключительно истцов по делам по искам, предъявленным непосредственно государству-агрессору. Указанная норма имеет прямое действие, ее применение не распространяется на дела, в которых ответчиками являются хозяйствующие субъекты, даже если они связаны с государством-агрессором, заменяют или дополняют его.

Таким образом, если истец в качестве ответчиков определяет хозяйствующие субъекты, а не само государство-агрессора, это не свидетельствует о наличии основания для освобождения его от уплаты судебного сбора, поскольку положения указанной нормы такого условия не предусматривают.

Постановление КХС ВС по делу № 911/591/25.

