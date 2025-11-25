В Україні змінили порядок отримання статусу адвоката для суддів та прокурорів

Оновлено правила набуття статусу адвоката при несумісності.

Рада адвокатів України внесла зміни до процедури набуття статусу адвоката для осіб, у яких на момент оцінювання результатів стажування існують обставини несумісності, передбачені статтею 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішенням №119 оновлено пункт 11.13 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Що діяло раніше

Раніше Положення встановлювало єдине правило:

якщо щодо особи, яка пройшла стажування, існувала несумісність, вона повинна була усунути такі обставини протягом 30 днів з дня ухвалення радою адвокатів регіону рішення про видачу свідоцтва і до моменту складення присяги адвоката України. У разі невиконання цієї умови рішення про видачу свідоцтва скасовувалося, а особа могла повторно пройти стажування лише за умови чинності свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Що змінилося

Відтепер запроваджено диференційований підхід, який розділяє категорії осіб із несумісністю.

Судді та прокурори

Якщо щодо такої особи, за результатами стажування стосовно якої ухвалено рішення про видачу свідоцтва, існують обставини несумісності, вона, як і раніше, зобов’язана усунути їх протягом 30 днів з дня прийняття рішення і до моменту складення присяги. У разі невиконання цієї вимоги рада адвокатів регіону скасовує рішення про видачу свідоцтва з підстав невідповідності вимогам статей 6, 7 Закону.

Інші особи з діяльністю, несумісною з адвокатською

Для інших осіб, які здійснюють діяльність, несумісну з адвокатською, але не займають посади судді чи прокурора, встановлено інший порядок. За умови, що вони відповідають вимогам частини першої статті 6 Закону та пройшли всі етапи набуття статусу адвоката (іспит, стажування, позитивне рішення ради), такі особи можуть скласти присягу адвоката України та отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. При цьому у триденний строк з дня виникнення обставин несумісності вони повинні подати до ради адвокатів регіону заяву про зупинення адвокатської діяльності.

Особливості на час воєнного стану

Спеціальний порядок залишився незмінним:

якщо рішення про видачу свідоцтва ухвалено щодо особи, стосовно якої існують обставини несумісності, визначені пунктом 2 частини першої статті 7 Закону (військова або альтернативна (невійськова) служба), така особа повинна усунути ці обставини протягом шести місяців після скасування воєнного стану на території України.

