Що отримують за «Контрактом 18–24» — список речового забезпечення для військових

07:36, 6 січня 2026
Перелік одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту, які видають військовослужбовцям із початку служби.
Харківський обласний ТЦК та СП нагадав список речового забезпечення для громадян, які укладають «Контракт 18–24». Кожен військовослужбовець із моменту початку служби отримує повний комплект спорядження та одягу, необхідний для виконання завдань у повсякденних і бойових умовах.

Речове забезпечення формується відповідно до Норми №1, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року №232, і охоплює обмундирування, взуття, білизну, спорядження та засоби індивідуального захисту з урахуванням сезонності та кліматичних умов.

Що входить до стартового комплекту

Головні убори

  • Кашкет польовий (кепі бойове)
  • Кепі (тип К)
  • Панама літня польова
  • Шапка-феска (шапка-підшоломник)
  • Шапка зимова

Обмундирування

  • Костюм літній польовий
  • Штани костюма літнього польового
  • Костюм-утеплювач
  • Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо
  • Куртка демісезонна
  • Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)
  • Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)
  • Сорочка-поло
  • Сорочка бойова
  • Рукавички демісезонні
  • Рукавички зимові
  • Шарф-труба літній
  • Шарф-труба зимовий

Білизна

  • Фуфайка (з короткими рукавами)
  • Труси чоловічі
  • Труси жіночі
  • Топ жіночий
  • Білизна натільна демісезонна
  • Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)
  • Шкарпетки літні (трекінгові)
  • Шкарпетки зимові (трекінгові)

Взуття

  • Напівчеревики
  • Черевики літні
  • Черевики з високими берцями зимові
  • Капці казармені
  • Бахіли утеплені
  • Чоботи гумові

Спорядження

  • Рукавички тактичні
  • Беруші спеціальні індивідуальні
  • Ремінь брючний
  • Сумка транспортна індивідуальна
  • Сумка адміністративна
  • Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни
  • Мішок спальний
  • Килим спальний польовий ізоляційний
  • Сидіння польове ізоляційне
  • Фляга індивідуальна польова
  • Чохол для фляги індивідуальної польової
  • Казанок індивідуальний польовий
  • Чохол для шолома бойового балістичного
  • Чохол для бронежилета модульного або полегшеного

Засоби індивідуального захисту

  • Окуляри захисні балістичні
  • Шолом бойовий балістичний
  • Бронежилет модульний або полегшений

Цей комплект забезпечує повну готовність військовослужбовця до виконання службових обов'язків у різних кліматичних умовах та обставинах.

