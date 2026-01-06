  1. В Украине

Что получают по «Контракту 18–24» — список вещевого обеспечения для военных

07:36, 6 января 2026
Перечень одежды, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, которые выдаются военнослужащим с начала службы.
Харьковский областной ТЦК и СП напомнил перечень вещевого обеспечения для граждан, которые заключают «Контракт 18–24». Каждый военнослужащий с момента начала службы получает полный комплект снаряжения и одежды, необходимый для выполнения задач в повседневных и боевых условиях.

Вещевое обеспечение формируется в соответствии с Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и охватывает обмундирование, обувь, белье, снаряжение и средства индивидуальной защиты с учетом сезонности и климатических условий.

Что входит в стартовый комплект

  • Головные уборы
  • Кашкет полевои (кепи боевое)
  • Кепи (тип К)
  • Панама летняя полевая
  • Шапка-феска (шапка-подшлемник)
  • Шапка зимняя

Обмундирование

  • Костюм летний полевой
  • Брюки костюма летнего полевого
  • Костюм-утеплитель
  • Костюм ветровлагозащитныи демисезонный или пончо
  • Куртка демисезонная
  • Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)
  • Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)
  • Рубашка-поло
  • Рубашка боевая
  • Перчатки демисезонные
  • Перчатки зимние
  • Шарф-труба летние
  • Шарф-труба зимние

Белье

  • Фуфайка (с короткими рукавами)
  • Трусы мужские
  • Трусы женские
  • Топ женский
  • Белье нательное демисезонное
  • Белье для холоднои погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
  • Носки летние (трекинговые)
  • Носки зимние (трекинговые)

Обувь

  • Полуботинки
  • Ботинки летние
  • Ботинки с высокими берцами зимние
  • Тапочки казарменные
  • Бахилы утепленные
  • Сапоги резиновые

Снаряжение

  • Перчатки тактические
  • Беруши специальные индивидуальные
  • Ремень брючный
  • Сумка транспортная индивидуальная
  • Сумка административная
  • Сумка-подсумок для предметов личной гигиены
  • Спальный мешок
  • Коврик спальныи полевои изоляционный
  • Сиденье полевое изоляционное
  • Фляга индивидуальная полевая
  • Чехол для фляги индивидуальной полевой
  • Котелок индивидуальный полевой
  • Чехол для шлема боевого баллистического
  • Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

  • Очки защитные баллистические
  • Шлем боевои баллистический
  • Бронежилет модульный или облегченный

Этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностеи в различных климатических условиях и обстоятельствах.

