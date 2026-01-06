Что получают по «Контракту 18–24» — список вещевого обеспечения для военных

Перечень одежды, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, которые выдаются военнослужащим с начала службы.

Харьковский областной ТЦК и СП напомнил перечень вещевого обеспечения для граждан, которые заключают «Контракт 18–24». Каждый военнослужащий с момента начала службы получает полный комплект снаряжения и одежды, необходимый для выполнения задач в повседневных и боевых условиях.

Вещевое обеспечение формируется в соответствии с Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и охватывает обмундирование, обувь, белье, снаряжение и средства индивидуальной защиты с учетом сезонности и климатических условий.

Что входит в стартовый комплект

Головные уборы

Кашкет полевои (кепи боевое)

Кепи (тип К)

Панама летняя полевая

Шапка-феска (шапка-подшлемник)

Шапка зимняя

Обмундирование

Костюм летний полевой

Брюки костюма летнего полевого

Костюм-утеплитель

Костюм ветровлагозащитныи демисезонный или пончо

Куртка демисезонная

Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)

Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)

Рубашка-поло

Рубашка боевая

Перчатки демисезонные

Перчатки зимние

Шарф-труба летние

Шарф-труба зимние

Белье

Фуфайка (с короткими рукавами)

Трусы мужские

Трусы женские

Топ женский

Белье нательное демисезонное

Белье для холоднои погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)

Носки летние (трекинговые)

Носки зимние (трекинговые)

Обувь

Полуботинки

Ботинки летние

Ботинки с высокими берцами зимние

Тапочки казарменные

Бахилы утепленные

Сапоги резиновые

Снаряжение

Перчатки тактические

Беруши специальные индивидуальные

Ремень брючный

Сумка транспортная индивидуальная

Сумка административная

Сумка-подсумок для предметов личной гигиены

Спальный мешок

Коврик спальныи полевои изоляционный

Сиденье полевое изоляционное

Фляга индивидуальная полевая

Чехол для фляги индивидуальной полевой

Котелок индивидуальный полевой

Чехол для шлема боевого баллистического

Чехол для бронежилета модульного или облегченного

Средства индивидуальной защиты

Очки защитные баллистические

Шлем боевои баллистический

Бронежилет модульный или облегченный

Этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностеи в различных климатических условиях и обстоятельствах.

