Что получают по «Контракту 18–24» — список вещевого обеспечения для военных
Харьковский областной ТЦК и СП напомнил перечень вещевого обеспечения для граждан, которые заключают «Контракт 18–24». Каждый военнослужащий с момента начала службы получает полный комплект снаряжения и одежды, необходимый для выполнения задач в повседневных и боевых условиях.
Вещевое обеспечение формируется в соответствии с Нормой №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и охватывает обмундирование, обувь, белье, снаряжение и средства индивидуальной защиты с учетом сезонности и климатических условий.
Что входит в стартовый комплект
- Головные уборы
- Кашкет полевои (кепи боевое)
- Кепи (тип К)
- Панама летняя полевая
- Шапка-феска (шапка-подшлемник)
- Шапка зимняя
Обмундирование
- Костюм летний полевой
- Брюки костюма летнего полевого
- Костюм-утеплитель
- Костюм ветровлагозащитныи демисезонный или пончо
- Куртка демисезонная
- Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая)
- Брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые)
- Рубашка-поло
- Рубашка боевая
- Перчатки демисезонные
- Перчатки зимние
- Шарф-труба летние
- Шарф-труба зимние
Белье
- Фуфайка (с короткими рукавами)
- Трусы мужские
- Трусы женские
- Топ женский
- Белье нательное демисезонное
- Белье для холоднои погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
- Носки летние (трекинговые)
- Носки зимние (трекинговые)
Обувь
- Полуботинки
- Ботинки летние
- Ботинки с высокими берцами зимние
- Тапочки казарменные
- Бахилы утепленные
- Сапоги резиновые
Снаряжение
- Перчатки тактические
- Беруши специальные индивидуальные
- Ремень брючный
- Сумка транспортная индивидуальная
- Сумка административная
- Сумка-подсумок для предметов личной гигиены
- Спальный мешок
- Коврик спальныи полевои изоляционный
- Сиденье полевое изоляционное
- Фляга индивидуальная полевая
- Чехол для фляги индивидуальной полевой
- Котелок индивидуальный полевой
- Чехол для шлема боевого баллистического
- Чехол для бронежилета модульного или облегченного
Средства индивидуальной защиты
- Очки защитные баллистические
- Шлем боевои баллистический
- Бронежилет модульный или облегченный
Этот комплект обеспечивает полную готовность военнослужащего к выполнению служебных обязанностеи в различных климатических условиях и обстоятельствах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.