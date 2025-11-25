В Украине изменили порядок получения статуса адвоката для судей и прокуроров

Обновлены правила приобретения статуса адвоката при наличии несоответствий.

Рада адвокатов Украины внесла изменения в процедуру получения статуса адвоката для лиц, у которых на момент оценки результатов стажировки существуют обстоятельства несовместимости, предусмотренные статьей 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Решением №119 обновлен пункт 11.13 Положения об организации и порядке прохождения стажировки для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Что действовало ранее

Ранее Положение устанавливало единое правило:

если у лица, прошедшего стажировку, существовала несовместимость, оно должно было устранить такие обстоятельства в течение 30 дней со дня принятия советом адвокатов региона решения о выдаче свидетельства и до момента принесения присяги адвоката Украины. В случае невыполнения этого условия решение о выдаче свидетельства отменялось, а повторно пройти стажировку можно было только при наличии действующего свидетельства о сдаче квалификационного экзамена.

Что изменилось

Теперь введен дифференцированный подход, который разделяет категории лиц с несовместимостью.

Судьи и прокуроры

Если у такой лица, по результатам стажировки в отношении которого принято решение о выдаче свидетельства, существуют обстоятельства несовместимости, оно, как и раньше, обязано устранить их в течение 30 дней со дня принятия решения и до момента принесения присяги. В случае невыполнения этого требования совет адвокатов региона отменяет решение о выдаче свидетельства по основанию несоответствия требованиям статей 6, 7 Закона.

Другие лица с деятельностью, несовместимой с адвокатской

Для других лиц, которые осуществляют деятельность, несовместимую с адвокатской, но не занимают должности судьи или прокурора, установлен иной порядок. При условии, что они соответствуют требованиям части первой статьи 6 Закона и прошли все этапы получения статуса адвоката (экзамен, стажировка, положительное решение совета), такие лица могут принести присягу адвоката Украины и получить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. При этом в трехдневный срок со дня возникновения обстоятельств несовместимости они должны подать в совет адвокатов региона заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Особенности на время военного положения

Специальный порядок остался неизменным:

если решение о выдаче свидетельства принято в отношении лица, у которого существуют обстоятельства несовместимости, определенные пунктом 2 части первой статьи 7 Закона (военная или альтернативная (невоенная) служба), такое лицо должно устранить эти обстоятельства в течение шести месяцев после отмены военного положения на территории Украины.

