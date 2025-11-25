Верховний Суд роз’яснив допустимість фотознімків і схем ДТП, отриманих до внесення відомостей до ЄРДР

Верховний Суд розглянув справу про ДТП, у якій суди попередніх інстанцій по-різному оцінили допустимість фотознімків та схеми місця події, складених до внесення відомостей до ЄРДР, і дійшов висновку, що такі матеріали можуть бути доказами, якщо вони створені у межах законної процедури фіксації події.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду, висловив свою правову позицію щодо того, чи можна складати схему ДТП до внесення відомостей до ЄРДР, а також чи може така схема бути визнана недопустимим доказом, якщо при її складанні були допущені помилки.

Зазначається, що той факт, що схема ДТП була отримана до внесення відомостей до ЄРДР, оскільки складена в рамках оформлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення, не свідчить про недопустимість такого доказу, враховуючи, що вона була складена під час здійснення передбаченої законом процедури на момент фіксування наслідків ДТП.

Недоліки схеми ДТП, пов'язані з недотриманням вимог Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, не можуть бути підставою для визнання доказу недопустимим, оскільки такі наслідки мають місце лише при істотному порушенні порядку отримання доказів, встановленому КПК.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу прокурора на рішення Івано-Франківського апеляційного суду у кримінальному провадженні щодо обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У касаційному порядку було перевірено законність та обґрунтованість ухвали апеляційної інстанції, якою залишено в силі виправдувальний вирок місцевого суду.

Обставини справи

За версією сторони обвинувачення, водій автомобіля «Renault Logan», рухаючись у селі Угринів Івано-Франківської області, проявила неуважність, не обрала безпечної швидкості, не дотрималась дистанції та зіткнулася з моторолером, водій якого зменшував швидкість для повороту ліворуч. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Місцевий суд дійшов висновку, що обвинувачення не доведено, а доказова база є неповною та суперечливою, оскільки досудове розслідування було розпочато із суттєвим пропуском часу, без проведення необхідних першочергових слідчих дій, належного огляду місця події та вилучення транспортних засобів.

Районний суд визнав водійку невинуватою та виправдав у зв’язку з недоведеністю складу кримінального правопорушення. Суд відхилив низку доказів, визнавши їх недопустимими або неналежними: фотознімки з місця ДТП, протокол про адміністративне правопорушення, схему ДТП, результати слідчого експерименту та частину експертних висновків.

Суд першої інстанції визнав недопустимими також окремі експертні висновки та результати слідчого експерименту, з чим частково погодився й апеляційний суд.

Апеляційний суд погодився з виправданням, залишивши вирок без змін. При цьому апеляційна інстанція визнала фотознімки допустимими, але зазначила, що вони не впливають на загальний висновок про відсутність доведеності вини. Суд також вважав, що основні недоліки досудового розслідування унеможливлюють встановлення механізму ДТП та ролі кожного з її учасників.

Позиції сторін у касаційній інстанції

Прокурор наполягав на тому, що суди неправильно оцінили докази та допустили істотні процесуальні порушення. Зокрема, він звертав увагу на відсутність обґрунтування відхилення фотознімків і схеми ДТП, вважав надмірними вимоги місцевого суду щодо оформлення цих матеріалів та наголошував, що такі документи були створені у межах фіксації адміністративного правопорушення й могли бути використані в кримінальному провадженні.

Захист і виправдана водійка заперечували проти доводів прокурора та просили залишити судові рішення без змін.

Висновки Верховного Суду

Касаційна інстанція наголосила, що не має права самостійно переоцінювати факти чи досліджувати докази, однак може перевіряти дотримання процесуального закону та законність формування доказової бази.

Верховний Суд зазначив, що сам факт складення схеми ДТП і фотознімків до внесення відомостей до ЄРДР не є підставою для автоматичного визнання їх недопустимими, якщо вони створені під час законної процедури фіксації події. Недоліки таких матеріалів можуть впливати на їхню достовірність, але не завжди тягнуть за собою втрату допустимості.

Суд зауважив, що апеляційна інстанція не дала належної оцінки доводам прокурора щодо ряду доказів та не перевірила повною мірою правильність їх оцінки судом першої інстанції, чим порушила вимоги статей 404, 409, 420 КПК України.

Таке неповне дослідження доводів апеляційних скарг призвело до передчасного висновку про відсутність складу кримінального правопорушення.

Верховний Суд констатував необхідність нового апеляційного розгляду, оскільки переоцінка доказів і встановлення їх взаємозв’язку належать до повноважень саме суду фактів, а не касаційної інстанції.

Касаційну скаргу прокурора задоволено частково.

Ухвалу апеляційного суду скасовано, справу направлено на новий апеляційний розгляд.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з позицією Верховного Суду у справі № 352/2389/20 можна за посиланням.

